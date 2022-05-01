台南七股近來出現一處「粉紅湖」祕境，平時假日可湧入逾百人，由於「粉紅湖」源是文蛤的光合菌培養池，隨著景點爆紅，衍生不少亂象，該地魚塭主人黃全欣說，除了亂丟垃圾，有人還擅自拿魚塭旁的板子當拍照工具，或是拿小石子往魚塭扔想濺起水波，讓人很頭疼。

黃全欣今年2月設置文蛤的光合菌培養池，作為文蛤餌料，提供牠成長所需的營養，池中的光合菌及有機質發酵後，形成顏色有如草莓奶昔般的肥水，吸引不少網美和攝影好手來一探究竟，以空拍機在空中俯瞰，拍出來的照片引人入勝，社群網路傳播下迅速爆紅。

在地市議員陳昆和也在臉書分享這處新景點，他說，繼去年七股鹽山附近爆紅的「火星洞洞鹽田」，今年又增加一個超夢幻的「粉紅湖」祕境，從另一個角度來看，對比其他的魚塭池，宛如「摩西分海」重現。

黃全欣說，農政單位這幾年推廣光合菌的益處，很多漁民都會使用，因為他的培養池剛好在通往六孔碼頭的堤岸旁，很快就被人發現，每天人潮大約30人，假日一天則100至200人。

然而，此處魚塭爆紅後，卻為黃全欣帶來不少困擾，「不反對大家來拍照，但拜託有點公德心…」他無奈說，最近發現有民眾擅自挪動魚塭旁的工具，還有人會撿拾一些石子扔進水中，只為了拍照，很誇張，他盼來欣賞的遊客，能有同理心，不要破壞魚塭，影響他們的農務工作。