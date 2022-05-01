攻城獅法獅獨拿31分。（PLG提供）

全場將近20分領先在第4節剩下個位數，不過新竹街口攻城獅挺過了危機，守住最後領先的尊嚴，終場攻城獅94比86踢館桃園領航猿。

上次兩隊交手發生衝突的攻城獅林宜輝、領航猿羅賓森，這次兩隊過招，領航猿得分火力之一羅賓森因前一戰扭傷腳踝而未上場，林宜輝則是替補出賽超過21分鐘。

此役攻城獅法獅、辛巴各攻下31分、29分，兩人也各抓下16籃板，領航猿盧峻翔24分全隊最高，施晉堯18分、林正贊助個人生涯新高17分。

第1節攻城獅以12比0強勢開局，主場也不想早早氣餒，在盧峻翔三分球命中為球隊首度拿分後，在該節尾聲追上分數，17比20僅落後3分，不過領航猿這節外線出手命中率較差，7次出手僅命中1球。

第2節領航猿施晉堯一開始三分中的，不但助隊超前，領航猿曾取得領先，但攻城獅很快穩住亂流，這節在三分球有5投4中高命中率並要回領先，以51比41、10分領先進入下半場。

第3節攻城獅持續維持雙位數領先，第4節在外援法獅進帳8分協助下，還是讓後頭追趕的領航猿追得很吃力，領航猿在得分主力施晉堯下半場右腿有點傷勢退場下，林正、盧峻翔輪流搶分下追趕，林正也展現靈活的腳步，做出「歐洲步」漂亮取分，精彩表現連隊友都喝采，在他的活躍下，領航猿在末節最後2分半鐘內一度將分差縮小到只剩6分。

不過攻城獅在戰況吃緊之際，再把身高226公分的辛巴換到場上牽制對手，領航猿也未能趁勢再將分數持續趕上，最後攻城獅以8分之差帶走勝利。