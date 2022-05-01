知名直播主連千毅因發行NFT（虛擬貨幣），被網紅「勾惡」質疑詐騙，氣得揚言談判，引起其他網紅、道上大哥注意，而連千毅28日刪除跟勾惡的相關文章，30日更開直播道歉，但曾合作過的網紅、辣模等幾乎不買帳，留言酸爆連千毅，其中劉子瑜、張摸摸都被封鎖、禁言。

臉書超過53萬粉絲的辣模、網紅聯繫負責人劉子瑜，曾和連千毅合作直播，28日她在鳳梨的直播中爆料連千毅很小氣，一場才給3000元，引發其他模特兒驚呼表示2000~3000是新人SG的價碼，資深SG不可能拿那麼少。眼見連千毅開直播向社會大眾道歉，忍不住留言諷刺：「以後直播講話不要畫太大餅就沒事，加油。」連千毅所屬公司「蘭庭精品」見狀回覆：「你到底多想紅……」劉子瑜回應：「我想紅的話就不會只說加油。」結果就被封鎖、禁言。

劉子瑜今（1日）在臉書證實被連千毅黑名單，發文苦中作樂：「被刪除留言跟禁言的不用難過，我也被禁言了，以後不幫你加油啦。」

此外，蘭庭精品也封鎖不少酸民，以及另一位曾合作過的直播主張摸摸（張巧芸），因為她在連千毅的道歉直播中留下：「好好把NFT解決好最重要」，雖然被許多網友認同，但連千毅顯然看得不是滋味。