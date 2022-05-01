響應浴佛節捐血活動員警響應捐熱血。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

受肺炎疫情影響，民眾出門意願降低，加上部分慈善團體擔心群聚感染，也減少舉辦捐血活動，因而導致血液呈現庫存不足情形，有鑑於此，財團法人觀音根滿慈善基金會特別在1日上午，趁著浴佛節前夕邀請平鎮警分局員警，共同挽起袖子、捐出熱血。

觀音根滿慈善基金會創辦人林春燕表示，為了慶祝一年一度的浴佛節，基金會特別在1日上午，於平鎮區上海路250號前廣場舉辦捐血活動，將愛心化為具體行動，用大家的熱血來灌注枯竭的血庫、關懷國人。

平鎮警分局長吳明彥亦受到創辦人之愛心號召，在公忙之餘也抽空前來響應，希望透過拋磚引玉，讓醫療機關能有充足血液解救需要的人。

吳明彥另表示，警察的工作就是在幫助民眾、協助民眾，而「捐血一袋，救人一命」的無私精神，恰好與警察人員角色相契合，都是以民眾福祉為優先的中心原則。

為號召民眾參加浴佛節的捐血活動，主辦單位還特別準備手提袋、商品優惠券及精緻餅乾等精美紀念品，贈送給到場捐血的熱心民眾，希望社會大眾都能共襄盛舉，共同挽袖捐出熱血。