桃園市觀音區草漯國小4月30日舉辦110學年度學校暨社區聯合運動大會，大園分局草漯派出所也藉此機會，深入校園向學生、家長及學校師長宣導反毒、反詐騙、拒酒駕等觀念，希望能提升民眾預防犯罪觀念，共同維護自身安全。

大園分局提倡「無毒校園、快樂學習」的概念，將反毒觀念扎實深耕於校園中，以強化學生自我保護意識，避免不慎接觸毒品淪於被害，並呼籲家長與親子間應多從事戶外活動或其他休閒娛樂活動，以維身心健康。

大園警分局指出，現今新興毒品常偽裝成不易辨識的日常食品包裝，為避免青年學子好奇而誤食成癮，故派員深入校園，教學童們如何辨識新興毒品、拒絕誘惑，讓反毒觀念能夠從小紮根，另為防範新興毒品流入校園，同時與校方共同建構縝密的少年防護網，希望透過警方、學校、家庭的互相配合，打造讓青少年健康成長的環境。

此外，詐騙手法層出不窮，不法份子近期常利用防疫議題來勾引民眾上當，或假冒公務機關騙取個資，令其交付金融卡帳簿等，讓民眾深受其害。警方也藉此機會向學童家長宣導反詐騙相關知識，若有遇到疑似詐欺情形或有任何疑問，應撥打165專線報案詢問，以免受騙上當。