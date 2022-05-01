台鐵工會發起五一勞動節集體休假，造成台鐵列車全面停駛，創下台鐵34年來，第一次不是因為天災而停駛的記錄。中廣董事長趙少康怒轟，行政院長蘇貞昌在勞動節譴責台鐵員工不加班是「罷工」、以「要鬥垮先鬥臭」的方式批鬥台鐵員工，一點都不尊重勞工權益，蔡英文心中最軟的一塊，成最大笑話。

趙少康指出，蘇貞昌裝腔做勢，板起臉孔譴責台鐵員工「罷工」，但是今天本來就是勞工的假日，台鐵駕駛只是不加班，怎麼會跟罷工一樣？蘇貞昌是想故意帶風向，影響台鐵員工的社會觀感，塑造台鐵員工與民眾的對立，把民進黨政府不能解決勞工問題的責任甩掉。而且根據勞動法令，除了學校教職員及軍人不可罷工，罷工本來就是勞工可以行使的權利。

他表示，民進黨最會挑動各種對立，自己靠基層與勞工的支持而取得政權，現在卻想用輿論打壓台鐵的勞工運動，如同當年為了強力剝奪軍公教的退休年金，把一輩子戮力為公的軍人、公務員以及老師，打成貪得無厭的肥貓，用批鬥特定族群的方式達到政治目的，實在差勁。

趙少康認為，這幾年台鐵發生幾起重大意外，小狀況也不斷出現，蔡政府想轉移焦點，以為推動台鐵公司化是萬靈丹，但看起來台鐵員工、政府、民眾雖然都不反對公司化，但最後怎麼會演變成台鐵員工認為交通部想把台鐵眾多寶貴的土地資產奪走，甚至假公濟私炒地皮謀私利？

他說，超過12000員工簽署勞動節不加班聲明，交通部的態度也很強硬，部長王國材直接做出「和工會達成共識不可能」的結論。原本可以好好推動的改革破局，演變為政府和勞工的大戰，賠上民眾連假出遊、返鄉的便利，成了三輸。民進黨政府沒有解決複雜問題的能力，當然要負最大的責任。

趙少康強調，政府必須拿出誠心與基層溝通，不能有五鬼搬運台鐵土地資產的私心，更不能像蘇貞昌這樣打高空，竟然說出台鐵公司化後可以發給員工40個月年終的荒唐承諾，又在勞動節譴責台鐵員工不加班是「罷工」，以「要鬥垮先鬥臭」的方式批鬥台鐵員工，一點都不尊重勞工權益，蔡英文心中最軟的一塊，已經變成最大的笑話。