為了防範賭博、黑道、毒品涉入籃球運動賽事，法務部指示檢調與國內職業籃球聯盟建立合作防賭機制，主動建置職籃防賭聯繫平台，嚇阻黑道或犯罪組織不法介入賽事，1日並與T1職籃聯盟合作，在「新北中信特攻」球隊主場新莊體育館共同舉辦「反毒、防賭」法治宣導活動，法務部長蔡清祥應邀擔任開球嘉賓，並呼籲球迷一起攜手維護職業運動的發展，全民監督讓犯罪份子無所遁形。

法務部表示，近年國內籃球賽事方興未艾，包括HBL、SBL、WSBL等，讓籃球運動成為台灣最受歡迎的運動之一。為維護籃球運動良好風氣，法務部長蔡清祥要求檢調人員，應預先防範賭博、毒品等犯罪因子破壞各種運動賽事的公平性，確保球員人身安全。

為了杜絕過去職棒簽賭事件重演，法務部除自今年4月起已與國內職業籃球聯盟建立合作防賭機制，主動建置職籃防賭聯繫平台，嚇阻黑道或犯罪組織不法介入賽事，維護純淨職籃環境，今再與T1聯盟合作，在「新北中信特攻」球隊主場新莊體育館，共同舉辦「反毒、防賭」法治宣導活動，展現政府全面防堵毒品、賭博及暴力介入以捍衛職籃運動決心。

法務部長蔡清祥致詞時，除提醒大家做好防疫措施，為球員也為自己加油，更感謝T1聯盟及「新北中信特攻」等球隊為達成「反毒、防賭」目標所做的努力。蔡清祥也呼籲現場球迷一起攜手維護職業運動的發展榮景，全民監督讓犯罪份子無所遁形。

此外，現場並舉辦「變裝化身反毒HERO」主題活動，邀請球迷穿上檢察官法袍化身反毒HERO，參與活動者還有機會獲得「新北中信特攻」明星球員變裝檢察官的限量拍立得照片，以多元、趣味、創新之宣導方式，邀請及吸引現場球迷加入「反毒、防賭」的行列。