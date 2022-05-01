桃園市復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，屬於早桃的五月桃開賣，今年因為天氣好產量穩定價格看俏，市府與復興區農會推廣的早鳥預購銷售一空，而去年受到疫情影響宅配大塞車，導致北台灣物流業者不願意送貨，復興區農會說，今年有和物流業訂定契約，第一波預購5月9日起開始出貨，力求在五月桃最甜美時刻將產品送至消費者手中。

復興區農會總幹事高理忠說，去年透過農會銷售出去的五月桃約6000盒，今年產量維持相當，早鳥第一波預購已經銷售一空，第二波預購預計到5月20日，去年受到疫情影響碰到物流業不願意送貨問題，最後協調台灣大車隊計程車幫忙運銷，今年則與黑貓宅急便業者訂立契約，希望物流端多幫忙，把握五月桃最甜美時刻將產品送到消費者手中。

他也說，受到疫情影響果農的人工、資材成本都增加，在市府協助下，凡是透過農會銷售的五月桃，每賣出1盒就加發果農30元獎勵金，農會也加強品管，分級整理與包裝，確認果實無叮咬、無果裂最佳狀態才會宅配送出，確保媽媽桃品質。除第二波網路預購外也將舉辦多場實體展售會，包含市府府前廣場、復興區枕頭山商圈、愛買桃園店、台北希望廣場等，歡迎民眾把握機會採購。