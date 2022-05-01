今天在大聯盟場上道奇以1：5不敵老虎，不過王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)依舊繳出優質先發表現，主投6局僅被敲4安打失1分，送出7次三振2次保送，自責分率是高水準的2.35，此外他在比賽第4局送出生涯第2697次三振，正式成為道奇隊史三振王，在道奇的歷史地位再次攀向高峰，美中不足的是這場比賽並未拿下勝投。

Congratulations to Clayton Kershaw on becoming the all-time franchise leader in strikeouts! #AlwaysLA pic.twitter.com/4Svp0ZyH2G — Dodger Yard (@DodgerYard) May 1, 2022

柯蕭在今天出賽前已累積生涯2693K，僅差3K就能追平名人堂球星沙頓(Don Sutton)，以他的功力要順利達陣不是太大問題，他在首局登場馬上就送出首K，第2局再送1K，第3局成功拿老虎捕手加爾諾(Dustin Garneau)開刀，在2好2壞時送出73.4 mph曲球，成功讓對方揮棒落空，拿下生涯第2696K，追平了隊史三振紀錄。

第4局柯蕭拿出三振模式，解決2020年選秀狀元托克森(Spencer Torkelson)，連投出3顆好球，順利奪下第2697K超越沙頓成隊史三振王，但他並沒因此滿足，接下來又送出2K，完成第4局投球任務，第5局再送出1K，這次改用89.9 mph四縫線快速球三振對手，第6局他的三振秀雖然停止，仍順利用滾地球解決3名打者，打卡下班。

Clayton Kershaw is now the Dodgers' all-time strikeout leader 👏 pic.twitter.com/uwtSJn9Wn1 — Baseball Bros (@BaseballBros) May 1, 2022

柯蕭上季因傷錯過季後賽，但順利趕上本季開幕，目前出賽4場拿下3勝0敗佳績，23局中被敲14支安打失掉6分，僅有2次保送，飆出30次三振，自責分率2.35、每局被上壘率0.70，僅次於太空人強投韋藍德(Justin Verlander)的0.69，他4月13日投出7局無安打、無失分表現為本季代表作，可怕的是那場還火飆13K，無愧隊史三振王名號。