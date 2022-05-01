如今世代變遷，房價也持續飆升，年輕人若是想買房可說是「心有餘而力不足」。一名網友就在批踢踢實業坊（PTT）發文表示，自己常在房市版看到很多鄉民都說年輕一代的人買不起房是因為眼高手低，總想往蛋黃區找新房當然負荷不了，只能坐視房價一路上漲，也讓他忍不住好奇發問，「事實真的是這樣嗎？」

網友在PTT發文詢問。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，現在很多位於六都的二十幾年中古屋，如果以生2個孩子為前提的話，三房兩廳配車位基本上都要千萬起跳，也知道基隆、萬里地區有很多價位較低的房子，但由於工作上的考量，所以基本上不會考慮那裡，身邊在喊說「買不起房子」的人，真正是北部地區的也沒幾個，而北市那些人也不需要買房，直接繼承家裡的就好。他不解，「年輕人真的都眼高手低，只要住蛋黃區的新房嗎？」，前陣子看離車站車程要30多分鐘，房齡20幾年的透天厝也要一千兩百萬，認為如今問題不是全出在年輕人身上。

貼文一出，許多網友熱烈回應。（圖／翻攝自PTT）

此文一出，立即造成大批網友在下方留言，「年輕人都很認真啊，月薪三萬存兩萬五，再加上父母出的8000萬就可以買房子了」、「是因為年輕人自備款不足」、「買中古的加後續裝潢不一定比新房便宜」、「窮人就乖乖通勤兩小時上班啊」；同時也意外釣出內行人點出中古屋的關鍵，「不僅屋齡會影響可貸款成數與期限，每個月要繳的錢可能也不比新房少多少，還得要準備一筆可觀的費用」，引發網友們的共鳴。