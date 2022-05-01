南投縣日月潭風景區內的信義鄉地利村，打造1座約5公尺高的「木巨人」矗立在草地上，眺望著濁水溪，相當搶眼，將吸引許多觀光客前往拍照打卡，創作者全得富說，連趕3個月最後階段還被雨勢打亂工期，如今完工，盼未來帶來人潮，振興地方觀光。

以1支支的木棍搭起骨架，再以木片銜接基本形體，創作者全得富表示，作品名為「守護山林的耆老」，是因小時候喜歡倚靠祖父（布農族語：qudas、耆老）的背，聽著布農族耆老集技術、經驗、記憶 等於一身，所以每一位耆老，都是部落裡很重要的瑰寶、宛如巨人。

布農族是台灣原住民當中，移動率頻繁的族群，其足跡曾踏遍整個中央山脈，故有「中央山脈守護者」的美譽。全得富指出，qudas「木巨人」安坐在濁水溪畔，彷彿訴說著布農族人與山林，如何一同共享自然資源。

日月潭風景區管理處表示，「守護山林的耆老」木雕像位置在信義鄉地利村，由「蠻扣扣藝術工作室」的在地藝術家所創作，由柳杉等木材拼貼而成的「木巨人」，手握草坐在草地上，象徵布農族從事農事或狩獵，不忘祖先敬畏自然、感恩天地的美德，「木巨人」像預計5月下旬正式開放。