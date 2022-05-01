金門今天新增新冠確診11例，楊鎮浯縣長直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診11例，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診11例，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診11例，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增新冠確診11例，其中9例來自4條己知的群聚傳播鏈，2例為零星個案，至今累計確診80例、收治中48例。其中鄉親關注的學童確診均屬輕症或無症狀者，疫情持續維持穩定可控。縣府提醒，中央宣布因快篩劑全台缺貨，明（2）日地區實聯制販售點將停賣1天，請鄉親注意以免白跑一趟。

楊鎮浯縣長今天下午四時直播說明，金門今天新增確診11例，其中9例來自4條已知的群聚傳播鏈，另有2例是零星個案。目前金門累計確診80例，居家隔離398人。

目前地區已有金門高中、金沙國中、金沙國小附幼、何浦國小、金湖國小暨附幼、開瑄國小、賢庵國小及中正國小等8所學校因受疫情影響停課或實施預防性停課。

針對鄉親關心的學童確診狀況，楊鎮浯說明，目前收治的學童均屬輕症或無症狀者，至今也只有1名遊客阿伯收治於金門醫院加護病房，患者雖然是輕症表現，但因他高齡83歲為高危險群，且有心血管和高血壓病史，依中央疫情指揮中心規定給予高規處理，才收治於加護病房。

楊鎮浯並指出，中央疫情指揮中心今日通報因全台缺貨和物流斷鏈影響，金、馬、澎3地明（2）日將停賣1天，中央承諾後天到貨即可恢復正常作業。