今天是五一勞動節，國民黨主席朱立倫在臉書上直言，今天身為廣大勞工的一份子，要團結起來一起力挺台鐵員工行使合法休假「不加班」捍衛自己權益的行動，向傲慢、蠻橫的蔡政府發出勞工的怒吼，並痛批民進黨挑起民眾與台鐵的對立。

朱立倫指出，在過去2年疫情期間，經濟運轉受到嚴重衝擊，勞動環境也隨之惡化。包括消費者物價指數CPI已經連續8個月超過2％；全體受僱勞工有246.5萬人收入低於3萬元，占比超過四分之一（26.84％）；無法律保障的非典型勞工至少有將近百萬人，當中有87％的人是入不敷出。

他說，這段時間政府又做了些什麼？當民進黨忽略疫情下在第一線負責民生經濟基本運轉的外送員權益，還提出要民眾「把鑰匙丟下樓」這種不食人間煙火的建議，國民黨用行動力挺修法倡議與提出三項解方，有效平衡防疫與經濟。

朱立倫表示，當民進黨只開了一場公聽會就硬推台鐵公司化、忽略台鐵員工權益，甚至污衊他們是惡意罷工，試圖挑起民眾與台鐵對立，還推出「類火車」的荒謬措施引起全國譁然；回顧國民黨當年推動國營事業公司化，是在北中南部分別辦了三場數千名員工共同參與的公聽會，更在立院委員會多次開會討論，讓工會與員工可以充分參與發聲。

他表示，今天身為廣大勞工的一份子，更要團結起來一起力挺台鐵員工行使合法休假「不加班」捍衛自己權益的行動，向傲慢、蠻橫的蔡政府發出勞工的怒吼。

朱立倫提及，蔡英文總統在2016年曾承諾的競選政見《最低工資法》至今依然跳票、嚴重失信於勞工，國民黨不會坐視蔡總統把勞工當成最軟的一塊「又捏又揉」，還要勞工「自立自強」，將會捍衛廣大勞工朋友的權益，國民黨正推動排審「最低工資法草案」，力拚本會期三讀。

他也強調，在疫情底下，看得見的問題很多，但看不見的問題「更大」，當貧富差距逐漸擴大、年輕人看不到未來，民進黨又無所作爲，讓國民黨捲起衣袖，和在不同崗位的大家一起作伙打拚。