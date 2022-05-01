台灣確診數逐日攀升，民眾恐慌心情隨之而起，不少人提前到藥局買「普X疼」以備不時之需，造成特定藥品缺貨，台南市藥師公會強調，含有緩解發燒藥物成分的藥品很多種，民眾不需有品牌迷思。

隨著確診數字攀升，民眾恐慌展開自救行動，不少人提前備藥，止痛藥物成熱門商品，台南市藥局發現部分特定藥物如「普X疼」常被民眾搶購一空，造成缺貨。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，感染新冠肺炎有4大症狀，頭痛發燒、喉嚨痛、咳嗽有痰與鼻塞流鼻水，藥局內常見緩解頭痛發燒的藥品，成分幾乎含有乙醯安酚，除了「普X疼」外，還有許多含同成分的藥物，可達同樣治療效果。

吳振名表示，另一種緩解頭痛發燒的成分是伊普芬，除了口服，也可使用退熱貼，民眾可聽取藥師建議，不需有藥物品牌迷思，造成特定藥物缺貨。

針對喉嚨痛，吳振名建議使用殺菌口腔噴液、口腔消炎噴液或含殺菌喉片，都可讓喉嚨盡快達到舒緩效果。

咳嗽生痰時，吳振名提出有止咳化痰的口服西藥或口含中草藥的喉丸、藥粉都有不錯效果。鼻塞、流鼻水可口服抗組織胺藥或使用鼻噴劑，都可快速緩解症狀。

台南市長黃偉哲提到，症狀緩解的藥劑很多都是非處方用藥，可在藥局自行販售。民眾購買前可向藥師諮詢，不必指定買特定藥品，其實是有很多藥品可互相替代。