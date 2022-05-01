高雄黃姓男子去年酒駕在前金區衝撞過馬路的林姓男子一家四口，導致妻子不幸身亡，林男和2名女兒重傷，事後交通局會勘肇事地點，決議在國民街和河東路口增設一組紅綠燈號誌，但已經快半年了，回到該處至今仍未有進展，交通局解釋配合台電工程，避免二次施工會，希望順利6月能順利完成設置。

高雄林姓男子一家四口去年被酒駕男衝撞，肇事地點並無號誌燈，由於河東路和國民街路口短，加上河東路和民生路以及河東路和大同路之間，有80公尺距離，交通號誌有連貫性，考量行人過馬路有充裕的時間，因此當初未設交通號誌。但該處發生酒駕死亡肇事案件後，不僅警方每日派員到該處交管，經過會勘檢討後，交通局也決議在當地路口增設一組交通號誌。

不過事發已經5個多月，回到事故現場後卻沒有新進度，交通局解釋，號誌管線得藏在地下，下地後電源得跟台電申請，台電要進行手孔提升工程，原本配合路證預計4月可以施工，希望廠商能與台電一起施工避免二次施工，但目前提升工程延宕，會持續與台電協調，希望在各方順利配合下，於6月底完工。

交通局說，該路口預計設置4桿，平時以閃黃燈運作，待行人通過時按下開關，才會轉為紅燈，隨時都能根據車流再透過控制器去調整。

當地國民里長謝明致也提到，附近居民也認為號誌燈有設置必要，過馬路才比較安心，前後已經會勘了好多次，希望能順利完成。

回顧這起案件，林姓男子一家四口去年12月26日晚間在前金區河東路和國民路口，穿越斑馬線準備到愛河賞燈，當時過往車輛未禮讓過馬路的林男一家人，導致林男一家四口站在路中央等待過往車輛時，慘遭酒駕的黃姓男子駕駛BMW衝撞，造成范姓妻子當場死亡，林男和2名未成年女兒重傷，酒駕毀了林男一家。