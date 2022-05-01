JASONS改名為全新頂級超市Mia C‘bon ，首間門市4月30日於台北天母西路登場。（Mia C‘bon提供）

台北天母店首聘「虛擬店長」為消費者選物。（Mia C’bon提供）

Mia C’bon嚴選屏東小農咖啡、動物福利鮮乳。（Mia C’bon提供）

家樂福旗下頂級超市JASONS，全新改名「Mia C’bon」 ，首間門市於4月30日在台北天母西路正式亮相，設計訴求符合現代消費者價值觀與需求，首家天母店導入科技、情境體驗，演繹「知性飲酒、品牌生鮮、小農咖啡、環遊零食、延伸廚房」等5大消費者的生活情境，引進更多在地小農、友善動物的商品，並響應科技與永續，店內全面改用電子價標，現場還可隨時看到「虛擬店長」機器人，隨時獻上店內熱銷品。

Mia C’bon的取名語意，乘載了歐陸血統，「Mia」為義大利和西班牙文，意思是「我的」，而「C’bon」則是法文「美好、美味」的意思，選品團隊推出強大的歐洲與全世界進口選品，也符合天母當地人的生活需求。

其中「Mia C’bon Café」也精選在地咖啡，其中最特別的是，咖啡師團隊花費數個月至台灣山區尋豆，最終以位在屏東海拔800公尺的－霧台巴魯那莊園咖啡為首選，是台灣頂級咖啡之一；另外一支則是義大利百年品牌LAVAZZA中深烘焙咖啡豆，層次豐富且圓潤，帶有絲絨般口感，每年該品項咖啡豆全世界銷量超過140億杯。而台灣人最愛的拿鐵，則選用了全台首支獲得動物福利標章的「吉蒸牧場透明鮮奶」，符合年輕人喜愛永續、愛護動物的新世代價值觀。

品牌表示，未來Mia C’bon將逐步插旗全台，包含各地的百貨公司與街邊店，預計每月展店1至2家，今年預計開設超過20家。