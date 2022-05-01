51歲港星洪欣是圈內公認的大美人，即使年過半百仍保有凍齡美貌和姣好身材，是著名美魔女之一，不過近來頻被網友指她身材發福、顯老態，整個人腫一圈，和過去模樣差很大，但仍有不少人力挺她敢於展現自己最真實一面，大讚她「活得自信快樂」。

洪欣近日在抖音上傳影片，不過網友目光全放在她明顯發福的外型上，只見她不僅臉腫，身材也胖了一圈，讓網友看了都直呼「感覺臉有點浮腫」、「原來美人也會發福」、「老了又肥了」、「下頜骨都不明顯了」

洪欣近況被指發福。(圖／取自洪欣抖音)

網友力挺洪欣大方展現自己。(圖／取自洪欣微博)

不過也有不少人力挺她，沒有修圖將自己變瘦，大方展現51歲真實狀態，自信又快樂的模樣，讓網友也讚「優雅恬靜」、「不老女神」、「加油，過好自己」、「不管是以前還是現在都很喜歡妳」。

洪欣出道後就以亮眼外型受到關注，和李嘉欣都是被公認的大美人，近年把事業重心移往大陸的她，常會透過社群分享生活近況，日前她罕見曬熱舞影片，卻因洋裝的貼身設計，讓她顯得水桶腰又凸肚，讓網友都看傻驚問：「懷孕了？」但也人認為她狀態依舊不錯，只是衣服顯胖，換件衣服就好。