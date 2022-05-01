星座運勢網站「星座看看」公布12星座女的理想型，只要遇到這種對象，她們都有一股衝動想要立刻點頭嫁，如果和理想條件完全沾不上邊，再努力也無法讓她們心動。

▍白羊座

白羊女最喜歡熱情活潑的男人，她們希望對方是個很好的玩伴，同時也要很可靠，在關鍵時刻能夠保護自己，是最理想的。

▍金牛座

金牛女最喜歡成熟穩重的男人，如果又能在她們面前表現出可靠又負責任的一面，給予充足的安全感，一定能讓她們心動不已。

▍雙子座

雙子女最喜歡專情可靠的男人，她們看起來很隨性，好像什麼都不在乎，其實很想跟一個男人甜蜜穩定的過一輩子，對方要能讓自己依賴，當她們最安全的避風港。

▍巨蟹座

巨蟹女最喜歡強勢又有能力的男人，就像小說裡面的霸道總裁那樣，自己能安心當個小鳥依人的小女人，被對方呵護，這種愛情模式是她們最嚮往的。

▍獅子座

獅子女最喜歡會照顧人的男人，但不要像長輩那樣嚴格，而是像哥哥一樣會照顧人但又體貼，雖然她們在職場上很獨立，但是在愛情方面還是希望被呵護。

▍處女座

處女女最喜歡聰明有上進心的男人，如果只知道整天玩樂混日子，就算再有錢、再帥，她們也不放在眼裡。

▍天秤座

天秤女就是喜歡帥哥，夠帥她們都很容易心動，反正個性可以慢慢磨合，就算交往後因為不合而分開，曾經擁有過也感覺很值得。

▍天蠍座

天蠍女最喜歡頭腦好、能力強的男人，所以很容易在工作場合心動，她們對優秀的男人完全沒有抵抗力。

▍射手座

射手女最喜歡灑脫的男人，討厭猶豫不決，太過溫柔的男人。她們對爛好人完全無敢，有原則、決策果斷的男人特別能吸引她們的目光。

▍摩羯座

摩羯女喜歡想法成熟、有經濟能力的男人，就算沒錢也要有實力和上進心，她們自己就是工作狂，如果個性軟爛，無論再帥也無法讓她們心動。

▍水瓶座

水瓶女最喜歡有耐心、善解人意的男人，因為她們想法很跳躍，常常會想要和另一半分享自己的內心世界，如果是粗心又暴躁的人，完全沒有機會把她們追到手。

▍雙魚座

雙魚女最喜歡古意男，她們渴望一段長久穩定的感情，對方一定要夠可靠，性格誠實，能許諾她們一生一是，這樣的男人會讓她們非常心動。