年底九合一大選越來越接近，眾所矚目的台北市長選戰仍詭譎難辨，立委蔣萬安、衛福部長陳時中、北市副市長黃珊珊在拉鋸，民進黨內部更出現要與黃合作的傳聞。最新民調顯示，雖然蔣萬安位居第一名寶座，卻失去了「深藍票倉」大安區，票數正是被黃珊珊拿走了。對此，國民黨北市議員許弘庭表示，他不認為黃珊珊有超車的趨勢，蔣萬安的勝算較高。

據了解，民進黨內也傳出若疫情沒有減緩趨勢，台北市長人選要開始思考各種替代方案，除了前文化部長鄭麗君再度被搬上檯面討論，也有人拋出是否與黃珊珊合作的構想。2016年立委選舉，民進黨在北市港湖選區禮讓黃珊珊，由總統蔡英文推薦黃，雖然最後高票落選，但是合作愉快，民進黨操盤要角事後也對黃的人格讚譽有加。

年底選戰逼近，民進黨內傳出與黃珊珊合作的構想，台北市長柯文哲今（1日）表示，不要在地方政治搞太多意識形態，自己也不贊成，黃珊珊跟每一個人都可以合作，台北市政府內有不同黨派的副市長、局長，是一個很好的典範。

值得注意的是，根據《中天新聞》最新民調，在4月23日至26日之間，針對蔣萬安、陳時中，黃珊珊3名台北市長參選人支持度調查，並提問「市民比較希望誰來做台北市長」，位居第一名寶座的是蔣萬安，支持率31.9％；第二名是黃珊珊，支持率25.8％；第三名則是陳時中，支持率19.2％。

徐弘庭在4月30日的中天節目《週末大爆卦》中提到，他看見了蔣萬安失守大安區，不過在民調的政黨交叉分析裡，黃珊珊的「穿透力」，明顯讓她贏得了13.8%的民進黨選票以及11.9%的國民黨選票。

徐弘庭指出，此次北市選戰的重點在於「棄保」與「疫情」，雖然黃珊珊贏得了國民黨11.9%的選票，但是蔣萬安亦同時擁有3成來自民眾黨選民的支持，因此從目前的局勢看來，蔣萬安的勝算還是比較高的。至於「分區民調」的部分，由於樣本數並沒有出現常態性的分布，所以他不認為黃珊珊有超車的趨勢。