塞爾維亞週六公開展示了令全球矚目的中國製防空導彈，同時也展示購自法國與俄羅斯的軍事裝備。此舉等於是對外宣示該國將在俄烏戰爭的議題上，以及北約、俄羅斯與中國之間保持平的外交政策。

《路透》報導說，塞爾維亞在週六邀請了媒體與民眾前往貝爾格萊德附近的巴塔伊尼察（Batajnica）軍用基地參觀，他們展示了包括新獲得的中國製防空導彈與法國製造的導彈、歐洲空中巴士公司生產的直升機、中國的武裝無人機和以及俄羅斯的米格-29戰鬥機。

塞爾維亞展示新獲得的中國製防空導彈，同時也將法國製造的導彈與歐洲直升機、中國的武裝無人機和以及俄羅斯的米格-29戰鬥機全部擺出來亮相，表明其在歐、俄、中等3方間將保持平衡外交政策。（圖／路透）

報導說，中國製造的FK-3型地對空導彈系統類似俄羅斯的S-300或美國愛國者飛彈防空系統。塞爾維亞2019年購買了FK-3型地空導彈系統，並在4月稍早時候交付。塞爾維亞也因此成為唯一使用中國FK-3型導彈系統和CH-92A軍用無人機的歐洲國家。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在參觀了展覽，並觀看了俄羅斯2017年捐贈的米格-29戰機進行特技飛行表演。

武契奇對媒體表示，「我對塞爾維亞軍隊感到自豪，我對偉大進步感到自豪」，「我們將極大加強我們的戰鬥機空中力量。塞爾維亞是個中立國家，塞爾維亞必須找到方法來保護國家與領空。」

塞爾維亞購入中國製的FK-3型導彈系統引起德國等西方國家的警告，如果塞爾維亞希望加入歐盟，就必須與歐盟的外交政策同步。俄烏戰爭發生後，塞爾維亞在聯合國表決中支持譴責俄羅斯的議案，但是不意對莫斯科進行制裁，也拒絕批評俄羅斯軍隊在烏克蘭對平民犯下的暴行。

塞爾維亞軍方的裝備主要由俄羅斯提供，該國同也依賴俄羅斯的天然氣和石油。

武契奇還說，塞爾維亞準備今年年底或明年年初購買12架法國飆風（Rafale）戰機，另外也正在談判從英國購買12架颱風（Typhoon）戰鬥機。

報導引述政治分析人士認為，這顯示塞爾維亞試圖與俄羅斯保持距離。塞爾維亞數百年來與俄羅斯有著複雜的宗教、種族和政治關係，近來表達加入歐盟的願望，因此也努力平衡與北約的關係。