國內新冠肺炎疫情持續升溫，全國本土確診個案連日破萬，高雄1日新增434例本土確診個案，疫情也燒進校園，但卻傳出高雄某國小有班導師要求確診學生的家長自行通知同班學生停課，通報機制引發爭議，高市府衛生局說明，當有校園確診個案出現，校方會啟動相關應變措施，而衛生局會透過教育局聯繫匡列、採檢對象。

時代力量高市議員參選人湯茹婷表示，有民眾向她陳情，稱高雄某國小在發現孩童確診後，該班導師居然叫確診者學生的家長逐一通知同班孩童家長不要到校上課，但由於許多學生家長沒有被通知到，依然送學童到校後，才赫然發現班級因為疫情停課。

湯茹婷質疑，原先應該由校方來主導通知，為何變成由確診孩童家長自行聯繫其他學生家長？市府對於疫情下的校園安全，沒有完整配套機制且反應不足，讓學童暴露在染疫風險下，目前孩童尚未接種疫苗，卻面臨染疫風險，讓家長如何安心。

對此，高市府衛生局說明，若有師生確診，學校會啟動相關應變措施，而衛生局所則會透過教育局去聯繫匡列與採檢對象，因此，若有學生確診，衛生局與教育局在長期合作之下，會共同處理校園染疫的個案，並依據風險以最短的時間匡列接觸對象。