黃揚明狠酸華視出包後鏡面變超清爽。（摘自臉書）

過去多次發現華視失誤的Hit FM《嗆新聞》主持人黃揚明，30日在臉書截圖華視改版後的新鏡面，狠酸「這次左側邊欄訊息出包後，華視就又把邊欄訊息下架了，鏡面越來越清爽了！」議員徐巧芯也回應說道：「會不會最後連標題跟字幕都沒有了。」也有不少網友笑言：「這解決方法會不會太天真」、「再出錯，改為預錄好了」、「不會搞到最後......只能播 "黑畫面"了吧」、「以後會不會變《每日一字》的背景？」

華視新聞台在短短10天出包5次，包括20日7點、9點跑馬燈出現「共軍飛彈襲台」、「大屯火山爆發」等不實訊息，24日午間新聞報導「總統滿意度」時，又將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，不料29日播報美國職棒新聞，又將美聯中區的球隊隊徽搞錯，明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇。

同一天，華視新聞側邊的跑馬燈資訊，打著錯誤訊息「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」，將新增1萬多例的上海疫情硬是多加上1000多萬例，並且該錯誤資訊持續長達半個多小時都沒有人發現，直到友台新聞人士發現告知後，才緊急下掉錯誤訊息。

針對華視在10天內屢次失誤，新任董事長鄭自隆在上任第2天特別對華視員工發表公開信，強調「在這麼短而且不確定的任期內，我不會大破大立，唯一的工作就是穩定員工情緒，提振士氣。」他也表示看到華視的接連失誤感到無言、傷心，希望未來的日子裡，所有華視員工都能將自身視為「職人」，一同為工作盡心盡力。