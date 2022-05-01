桃園領航猿替補前鋒林正1日在球隊主場迎戰新竹街口攻城獅一戰，替補出賽將近27分鐘，貢獻生涯單場新高17分，其中10分集中在第4節，還展現靈活「歐洲步」漂亮取分，獲得隊友、球迷喝采。

賽後場邊訪問時林正被問到，球隊近兩戰都在約20分左右落後下縮小分差，他回應：「就是要展現我們不會輕言放棄比賽的精神，絕對不是『公務猿』，只要有機會反撲，肯定是全力以赴。」

對於第4節10分、全場生涯新高17分表現，林正表示，教練顏行書有鼓勵球員有機會就出手、不要猶豫，所以大家都想把握上場時間好好表現，讓球迷看見領航猿的拚勁，也因為賽前顏行書示意讓他打四號位，防守比較不會去對位到攻城獅洋將辛巴，多少體力上不至於影響手感，他也把握有效的出手機會爭取分數。

領航猿1日對攻城獅這戰，第4節除了林正，盧峻翔也有單節10分發揮，個人全場24分全隊最高，顏行書指出，盧峻翔本就具備得分能力，需要透過比賽累積經驗，了解調整切入和投籃的比例，希望他持續好表現，若再加上經驗，看好下個賽季成為球隊進攻端的「go to guy」，他和林正等其他綠葉球員如果能在球隊得分乾旱期跳出來，相信球隊會更強。

顏行書並提到，球隊近兩場進攻上在第1節有比較慢熱的狀況，但整體而言各項命中率在水準之上，可惜失誤17次偏多，讓對手藉此轉換成分數而輸掉比賽。