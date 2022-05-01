蔡依林形象親民代言邀約不斷。（Crest提供）

全民抗疫力求回歸常態，天后蔡依林（Jolin）也沒停下腳步，除了埋首製作音樂作品，代言工作也不間斷，細數天后2022上半年已累積10代言，綜觀箇中項目，除了家家戶戶民生必需品，從室內香氛到戶外活動用品都能賣，可貴的是天后不只接商業合作，更投身公益，四度代言「無窮世代」助貧童，更為罕見疾病患者挺身而出。

Jolin形象清新，在舞台上霸氣性感，私底下卻是樸實又可愛，2年來各地飽受疫情肆虐，民眾多了更多時間待在家裡，民生必需品支出大幅提升，也有不人往郊外跑，為此增列戶外用品預算，因此不少廠商看上Jolin作風親民、屢為代言商品創下新高營收，包括連鎖超市、牙膏、室內香氛、隱形眼鏡、保養品、運動用品等陸續找上門，加上一直以來與她合作愉快的精品大牌寶格麗，以及近日拍攝的登峰衣新代言廣告，Jolin人氣照樣犀利。

難得請來天后代言，登鋒衣廠商日前迫不急待分享，在社群搶先暗示全新代言人「好冷」，發文不到1天湧進5000多篇留言，足見Jolin魅力。自從「Ugly Beauty」巡演去年上半年結束後，Jolin僅偶爾拍攝廣告、出席記者會，這幾年雖因疫情導致部份工作按下暫停鍵，但她始終正向思考、不停止各方面學習，之前受訪時也鬆口年底前有望重啟巡演、推出音樂作品；經紀人王永良1日表示，Jolin最近的確有挑到幾首不錯的歌，另一方面她也很認真在創作，只不過Jolin向來對自己的作品要求很高，因此進度緩慢。