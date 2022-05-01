雲林縣連續2天確診個案突破百人，暫停醫院探病至月底。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣1日新增本土確診個案140例，無症狀27人，輕症113人，已連續2天突破百人。縣政府1日啟動確診者自主回報疫調系統，並宣布1日起至31日暫停醫院探病與機構探視，避免增加醫院與機構的負擔。

雲林縣新增140例中，以西螺鎮42例最多，其次是斗六市20例、處尾鎮與北港鎮各12例，其他14鄉鎮都是個位數，四湖鄉與東勢鄉掛零。

雲林縣政府衛生局長曾春美表示，1日啟動確診者自主回報疫調系統，民眾若PCR採檢陽性，系統會透過所留下的電話傳送簡訊，簡訊內有1個網址，連結後填寫疫調資料，包括身體狀況、同住家人、上班場所等。

隨後系統會發送處置的指導訊息給職場或學校的防疫相關人員，簡訊顯示的門號為0911514588，若接到這個手機門號所傳送的簡訊，即可確認是衛福部疾管署傳送的。

曾春美指出，截至1日，縣內居家隔離個案數尚在追蹤中的有822人，居家照護已收471名確診者。

曾春美進一步說明，新增140例中，有4個族群具有關聯性，包括家戶間傳染13例、職場間傳染6例、校園內傳染5例、因症就醫採檢5例，其餘案例調查中。