南橫復通不少塞車畫面在網路曝光，只見馬路上有「整片騎士人頭」塞在路中，還有騎士索性將車停在路中，甚至有人直接逆向超車。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

等了13年，南橫公路高雄梅山口至台東向陽路段今（1）復通，一早湧現大量車潮塞爆，東段唯一飯店「天龍飯店」5月份全客滿，當地民眾則是憂心旅客會帶進疫情，不少塞車畫面在網路曝光，只見馬路上有「整片騎士人頭」塞在路中，還有騎士索性將車停在路中，甚至有人直接逆向超車。

南橫復通首日湧入大量的車潮，路上、路旁滿滿人潮，有居民說「太熱鬧了！南橫公路中斷了12年8個月，終於等到這般熱鬧榮景」，就連台東南橫東段唯一飯店「天龍飯店」老闆娘張姐指出，復通前櫃台電話就響個不停，5月房間早被訂滿，這也是南橫公路中斷12年後第1次整個月客滿。

南橫復通不少塞車畫面在網路曝光，只見馬路上有「整片騎士人頭」塞在路中，還有騎士索性將車停在路中，甚至有人直接逆向超車。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

南橫復通「重機塞爆」畫面曝！ 騎士萬頭鑽動、逆向超車

此外，長期關注南橫的媒體工作者洪春景則說太誇張了，他在臉書發文說感覺南部人都跑到南橫，昨天東段就已有民眾在向陽車宿或搭帳棚，開放後重機隨即塞滿埡口，西段梅山口更是塞車回堵超過8公里，他說當地部落學生都怕死了，深怕遊客帶進疫情，呼籲遊客除了商家，不要隨意進入居民住家。

也有不少民眾在臉書分享南橫的塞車情況，臉書「騎車環島趣」中有影片顯示南橫某路段上竟「塞滿」重機與轎車，重機全擠在路中塞爆、無法通行，臉書「記者爆料網」也有影片曝光，一整排重機騎士因為塞車，索性將車放在路中，站在馬路上，還有不少車逆向超車，相當危險。

許多民眾在梅蘭加油站排隊等候加油。（林瑞益攝）

網友看到影片後紛紛嚇壞，留言「傻眼，有多愛排隊」、「臺灣根本就不怕疫情嘛」、「好大的停車場啊，這些車子好不環保，沒有怠速熄火功能」、「嗯，感覺是未來增加幾萬人感染的序曲」、「在家有室內停車場，非要開到外面去停」、「我就不相信裡面沒有確診者」。