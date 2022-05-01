鹿港「龍王祭」將於5月8日登場，為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕，5月1日隆重辦理「龍王出殿」儀式。（ 彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港「龍王祭」將於5月8日登場，為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕，5月1日隆重辦理「龍王出殿」儀式。（ 彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港龍王祭已經有40多年的歷史，是獨步全台的民俗，也揭開鹿港慶端陽的序幕，1日舉辦恭迎龍王出殿儀式，龍王又有雨神之稱，神奇的是神龍現首，天空就飄落了雨絲，帶來將臨的梅雨季節，讓今夏不再缺水，信眾也祈求疫情早退，龍王祭再度點燃小鎮的歡騰。

鹿港龍王尊神早年是航海的守護神之一，龍王祭典在二次大戰期間曾一度中斷，1978年鹿港舉辦第一屆全國民俗才藝活動，才又迎來龍王尊神遶境的習俗，並演變成搭配在端午前一個月餘舉辦的傳統。

鹿港龍舟賽不僅是中部最大賽事，也吸引國內、外組隊報名，今年龍舟賽因疫情衝擊，共58隊報名，與前年縮減規模辦理差不多，較2019年沒有疫情時，共118隊參賽相比，縮小60隊，今年參賽隊伍包含有8隊表演賽；另龍舟拔河部分有3隊國中組，8隊社會組報名。

彰化縣文化局表示，自古以來，農曆五月氣候多變易致疫病，被視為毒月，所以每年舉辦龍舟賽前，將恭迎龍山寺「龍王尊神」遶境，經中山路至天后宮，並迎同司管水域安全的天后宮「水仙尊王」，前往龍舟競賽場地護持，今年因疫情，龍王祭繞境規模適度調整，在兼顧防疫及文化觀光發展下，相關科儀仍以莊嚴隆重，符合傳統原則理，為全民祈福。

彰化縣長王惠美表示，鹿港慶端陽，名列全國十大節慶活動，2022鹿港慶端陽系列活動，在龍王祭典後正式揭開序幕後，將陸續規劃鹿港小鎮光影藝術節的夜間燈飾、國際龍舟競賽及龍舟拔河競賽等，精采可期，讓民眾在防疫之餘，體驗鹿港的傳統與文化活力。歡迎來彰化「看龍舟、嘗美食、賞古蹟」，同時也呼籲務必遵從中央最新防疫規定。