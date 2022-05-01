中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，上周全台陽性率為9.63％，算蠻高的，其中台北14.78％、新北21.98％更高於全國平均，前台大感染科醫師林氏璧認為，陽性率超過10%的縣市，可考慮快篩陽直接視為確診。

籲「快篩陽視同確診」柯文哲再酸陳時中 侯友宜：這是一定要走的路

單日確診數迅速飆高，專家呼籲中央公布陽性率，作為疫情監測指標，而不是只看個案數，面對雙北PCR量能吃緊，希望中央開放以快篩陽性當作確診依據，避免急診崩潰。

林氏璧今天也在粉專表示，指揮中心應該要即時公布各縣市PCR陽性率，每縣市自己的疫情記者會也都要公布，並做圖看趨勢，由於PCR量能卡住時，檯面上的確診人數已無法反應真實的盛行率，因此配合採檢數及陽性率來判斷流行趨勢非常重要。

林氏璧強調，盛行率高的縣市和低的縣市要有不同的防疫作為，例如一旦陽性率超過10%，皆可考慮實行快篩陽直接視為確診。此外，針對疫情升溫，有人認為不應該繼續開放去賣場和餐廳內用，林氏璧則指出，根據他的觀察，雙北內用有明顯變少，但大賣場好市多的人潮只有稍微少一點，但並不明顯。

網友則表示，「內用感覺從上個星期就變少了，不過星星數高的還是不少人」、「昨天有覺得北市信義區百貨的人群，以假日的標準來說有明顯變少」、「昨天去台南好市多，目測人大概變少兩成」。