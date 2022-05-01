屏東離島小琉球1日傳出綠蠵龜因遭漁網纏住、無法上岸換氣而死亡，消息一出引發愛海人士不滿，怒訴「禁止放網這麼久了，為何還是有人偷放」，琉球漁會總幹事蔡寶興也酸道，漁網丟棄亂象頻傳，但執法者取締件數卻是零。

小琉球以海龜聞名，水下世界更是吸引不少潛水客前往朝聖，不料1日卻傳出海龜慘遭漁網纏死的憾事，有潛水客在蛤板灣海域親眼目睹海龜因被大面積漁網纏住掙脫不了，導致無法上岸換氣而死亡，潛水客不捨海龜受難，趕緊通報海巡等相關單位求助。

小琉球海洋志工隊聞訊後，立即整裝下水把綠蠵龜連帶漁網撈上岸，潛水教練稱，纏住綠蠵龜的漁網是漂浮在水中，研判應是漁船在收網時漁網拔不起來，索性割斷當垃圾丟棄，漁網也因而成了海漂垃圾隨波逐流，最後卡在珊瑚礁上、漂浮水中，進而網住游過的綠蠵龜。

教練說，從2013年屏縣府公告小琉球3浬海域內嚴禁刺網作業後，雖然漁民亂丟漁網的現象有改善，但還是常常會在海底下發現漁網，志工隊每次淨海時清到漁網的機率還是高的，只是不像這次這麼嚴重，危及到海龜的生命。

「到底為什麼還是有人在亂丟漁網！」愛海人士見到綠蠵龜慘死漁網中，不捨又憤怒道，嚴禁丟放漁網已多年，為何還是無法遏止海洋生態遭破壞。對此，蔡寶興非常有感，他不滿地說，近年執法者取締亂丟漁網的件數是零，但亂象卻頻傳，這點非常詭異。

蔡寶興說，早年琉球漁會取得縣府許可配合海巡取締違規時，每年都會抓到10餘件，但7、8年前業務轉移他單位後，就不再傳有違規事件，不過潛水客卻常在海底發現網具，他質疑不是沒有人違規，而是沒人取締，若縣府不加強執法，只會加速導致生態浩劫。

縣府海洋及漁業事務管理所表示，近年小琉球海域亂丟網具的取締件數確實為零，不過2012年縣府已將所有刺網漁船收購，防止漁民放網捕魚，之後會請岸際巡查員及海巡加強巡視，以防違規情事發生。