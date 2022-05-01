曾被財富榜排榜機構胡潤評為大陸富豪最青睞的汽車品牌—保時捷，近期卻因減配問題遭到大量車主維權（即維護合法權益）。對此，保時捷4月30日公開致歉，並表示已成立特別工作組，期望盡快找到解決方案。

中國基金報報導，近期大量車主投訴訂購的保時捷遭減配後，官方先前承諾的免費加裝取消，改為人民幣（下同）2,300元代金券補償。

黑貓投訴平台顯示，不少車主提供的合約文件顯示，保時捷此前向車主表示，由於半導體產能嚴重短缺，需要對車輛上的產品配置進行臨時調整，將原有的電動轉向柱調整為臨時使用手動轉向柱，並保證等電動轉向柱採購完整後，將會立即通知車主，免費加裝。

但是不久後，免費加裝電動轉向柱的措施被取消，取而代之的是給予車主2,300元代金券補償。由於在4S店（集汽車銷售、維修、配件與資訊服務為一體的銷售店）單獨加裝電動轉向柱要價約3萬元，因此保時捷此舉引發大量車主不滿。