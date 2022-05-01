劉品言（右）與品牌共同研發面膜，邀請媽媽一起入鏡拍攝形象廣告。（鴻言娛樂提供）

劉品言（右）與品牌共同研發面膜，邀請媽媽一起入鏡拍攝形象廣告。（鴻言娛樂提供）

劉品言（右）與品牌共同研發面膜，邀請媽媽一起入鏡拍攝形象廣告。（鴻言娛樂提供）

出道快20年的劉品言，青少女時期以偶像團體Sweety入行，近幾年累積許多精彩影視作品，以表演實力頻入圍金鐘獎，前陣子熱播的《華燈初上》更讓觀眾看見她生動洗練的演技，而繼歌手、演員、作家、經紀公司老闆後，她又宣布再為自己的斜槓加上一筆，推出自己的面膜品牌，並在母親節前夕與媽媽合體拍攝形象廣告！

劉品言每年都會和媽媽拍母親節影片，今年她的品牌「言選」剛好在母親節前夕推出「美言」聯名面膜，所以母女便一起入鏡拍攝形象廣告。拍攝當天媽咪「劉姐」在造型師建議下臨時換上劉品言的黑色連身裙，搭配英倫風皮衣，再戴上香奈兒墨鏡，氣場完成贏過女兒，讓所有人驚艷不已，劉品言忍不住笑喊：「媽咪妳是在帥什麼？有沒有這麼酷？會不會之後廠商打電話來是要找妳合作不是找我？」

劉品言自稱是「銀針」，因為她是敏感膚質，所以在挑選保養品上很注意而敷面膜就是她每天保養的基礎步驟，身為一個專業「面膜控」，在使用和研究面膜這麼多年之後，終於等到機會和信任的品牌一起合作推出屬於她自己的面膜，「我一直想要做一個『言選系列』，把我自己喜歡用的東西，分享給我的朋友和粉絲們，像是以前為了懷念童年古早味推出過『言阿嬤』滷肉包，這一次親自參與面膜產品開發，添加來自日本的高級金箔，還能增添日常生活中尊貴的儀式感！」

為了一圓她的面膜夢，劉品言對於這組「美言金箔面膜」，從研發、打樣、測試都全程參與，且疫情期間待在家裡的時間比較多，平常和媽媽一起敷面膜，也可以增進家人之間的感情。