運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖發財歲數，每個生肖都有其命中注定的旺財時間，提前預知可以更好地掌握利用這波好運，以便打開財源之門。

▍生肖鼠

屬鼠人在28歲、36歲或42歲左右財富進帳很不錯，他們在28歲前後因為悟性很高，對於賺錢也很敏感，知道自己投資什麼能夠獲取利潤，所以很容易憑藉自己獨到的投資眼光賺到錢。在36歲左右，又會有新的財源出現，賺錢相對比較容易，而且後面也會一直好運不斷。

▍生肖牛

屬牛人在30歲、38歲或46歲左右有賺大錢的可能。他們在30歲之前比較懵懂，會因為自己的無知，犯下很多膚淺的錯誤。到了30歲之後，就會不斷提升自己，踏實穩重，努力工作，容易得到長官的青睞，遇到新的機遇，因此而一鳴驚人。

▍生肖虎

屬虎人在25歲、33歲、41歲左右容易大發致富。他們生性威猛，有王者的氣場，做事雷厲風行，在25歲左右會遇到很好的發財之路，自己若是把握好了，就能很快致富，若是錯過了這個機會，則需要等到33歲左右或41歲左右才有新的發展機會出現。

▍生肖兔

屬兔人在23歲、28歲或35歲左右賺錢運氣最旺，他們意志力堅定，有了目標就不會放棄，因此在23歲前後就會因為自己的才能而出名，從而遇到很多的賺錢機會，好運不斷。而到了28歲左右，還會遇到貴人相助，進入另外一段求財旺盛時期。

▍生肖龍

屬龍人在24歲、35歲或48歲左右有大發的可能。他們有很強的經商頭腦，在社交方面也很有自己的一套，所以他們人緣好，朋友多。在24歲左右，就會憑藉自己的判斷力，抓住機會而賺得財富，並且在35歲和48歲左右也會有很不錯的賺錢運。

▍生肖蛇

屬蛇人在26歲、33歲或47歲左右會有很好的賺錢機會。他們會很早就步入社會，在社會中磨練，吸取經驗，豐富自己的人生閱歷。在26歲前後，就能有擔當，果斷做決定，有白手起家的能耐，所以他們發家致富，財源廣進就自然而然了。

▍生肖馬

屬馬人在25歲、35歲或48歲左右最有可能發家致富。他們很有遠見，做事懂得三思而後行，有足夠的勝算才會去投資。25歲前後將會是他們人生的第一個賺錢旺盛時期，會因為得到家人的幫助而發家致富。在35歲、48歲前後運氣也是相當不錯，會遇到很好的賺錢機會。

▍生肖羊

屬羊人在29歲、32歲或40歲左右運氣最旺。他們對於賺錢有自己的想法，在歷經生活的磨練後，29歲前後將會是他們人生當中求福祿最旺盛的時期，且會有十足的信心向前衝，從而賺得很多錢財。在32歲到40歲這段時間也會持續旺盛，自身也需更加努力才好。

▍生肖猴

屬猴人在25歲、33歲或46歲左右容易發財。他們精明能幹，但喜歡耍小聰明，所以在剛步入社會時容易走些冤枉路，不過還好他們有很強的反應能力，遇到挫折，能馬上吸取教訓並加以改正。到了25歲前後，發財機緣會逐漸成熟，在33歲前後，人生將進入賺錢的高峰。

▍生肖雞

屬雞人在30歲、38歲或46歲左右會遇到好的發達機會。他們在年輕時充滿自信，喜歡出鋒頭，會在經歷多次碰壁之後，才能知道積累人脈的重要性。到了30歲前後，就容易有大量收入，38歲前後又會遇到新的賺錢機會，把握住了就能獲得家財萬貫。

▍生肖狗

屬狗人在26歲、33歲或40歲左右比較順利。他們一直有很強的責任感和道德觀念，容易獲得他人的信任，在26歲前後容易得到貴人相助，很快地賺到錢。到了33歲前後，則會自己找到賺錢的方法，很快成為富貴之人。

▍生肖豬

屬豬人在25歲、34歲或42歲左右會財源廣進。他們對待生活的態度很好，不會去過分的要求什麼，在25歲前後會得到一筆來源於家人的錢。而在34歲前後，便會進入一段賺錢上升期，很容易賺到錢。42歲前後這方面的運氣會逐漸穩定，生活富足。

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