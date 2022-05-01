許多人都渴望身邊能有一個陪伴自己的另一半，但尋找真愛卻不是件簡單的事情。命理網站「星座不求人」分享，有3個星座的人最容易錯過真愛，天蠍座是因為愛在心裡口難開，摩羯座則是因為太遲鈍，而雙魚座是因為付出太多，反而容易嚇跑另一半。

1、天蠍座

天蠍座明明喜歡一個人卻不說出口，口是心非、故作坦蕩，但內心比誰都還要糾結，有時候偷偷做了很多事也不願明說，再加上愛胡思亂想，一個小動作就可能誤會對方對自己沒意思，導致他們經常錯過真愛，雖然天蠍座也會反省，但下一次遇到仍會重蹈覆轍。

2、摩羯座

摩羯座對感情太過遲鈍，對方再明顯的表現他們都不會察覺，只沉浸在自己的小世界裡，有時候得等到真愛已經消失，他們才反應過來，原來自己曾離愛情這麼近，不過摩羯座雖然心裡會感到遺憾，但被動的他們卻不會再去倒追對方，只會將愛情埋葬在一聲聲嘆息中。

3、雙魚座

雙魚座簡直是為愛而生，但反而讓他們經常得不到想要的，他們每次談戀愛都非常用心，想把最好的全都捧到另一半眼前，並付出自己的一切抓住對方，但這種過度的愛會造成對方的壓力，到最後甚至因此倉皇逃跑，只留下雙魚座獨自感傷，夜夜嘆息「真愛難尋」。