Attention! Graphic video! The Russian unit commander from #Kadyrovites was killed by the shell at the moment of live reporting on social media TikTok that their mission was completed successfully with only one wounded. pic.twitter.com/SugqOFaPZ9 — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) April 29, 2022

近期社群平台流傳一段親俄車臣武裝軍指揮官開直播炫耀戰績時，話都還沒講完，突然天外飛來一「巨炮」，只見畫面被竄出的橘色火光充滿，他慘死街頭。

根據英國每日快報 (Daily Express)報導，俄羅斯聯邦車臣共和國（Chechen）由人稱「抖音軍閥」的總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）所領導，普丁將攻擊重心轉往烏東地區後，車臣軍隊正積極投入助俄抗烏行動，齊心對抗西方各國。據俄當局公布的數據，稱至今已招募約1.2萬車臣傭兵。

不過車臣軍隊似乎深受總統影響深遠，特別喜歡透過抖音(TikTok)分享豐功偉業。近期社交平台流出一段悲劇影片，一名車臣指揮官剛結束作戰，再返回途中趁著局勢穩定時開直播炫耀戰果，為自己所領導的小隊給予「5+」等級的評價，話都還沒說完，被從天而降的劇烈轟炸命中，接著畫面出現滿屏的火光烈焰，直播也在一片混亂中劃上句點，再也沒人出聲。

戰爭前線發生的悲劇一再重演，網友推測「可能是手機的訊號使他成為標靶」，還有人直呼「怎麼會如此粗心，開直播就是個把自己推入火坑的舉動….」、「以現場直播開始、以死亡直播結束…」

報導指出，俄烏戰爭為卡德羅夫提供一個絕佳舞台，以展現對普丁效忠，這一切都要歸功於有克里姆林宫在後頭當靠山，不斷金援車臣國以穩固領導人政權穩定。內戰後，該地區局勢穩定，引起俄當局一些人士質疑政府是否該減少對車臣的贊助，然而，卡德羅夫的存在已證明他是幫助俄羅斯消滅異端的工具。