園機場第三航廈工程標案中的營造廠商在五一勞動節，傳出承包商「宣告破產」，該公司有30名員工領不到薪資，只能向桃園市勞工局求助，員工到公司訊問後續問題，沒想到回到公司，竟然看到的就是在變賣、搬空公司資產。圖為偉銓營造一樓。（讀者提供）

偉銓營造負責的是東元電機得標的主電機工程標案其中約新台幣60億的土木共同承攬工程，偉銓營造的「倒閉」，東元電機會尋找其他營造廠繼續合作，對三期航站工程不會有影響。圖為桃園機場第三期航站工程。（陳麒全攝）

桃園機場第三航廈工程標案中的營造廠商在五一勞動節，傳出承包商「宣告破產」，該公司有30名員工領不到薪資，只能向桃園市勞工局求助，但目前仍未得到任何回應，桃園機場公司也在5月1日前收到偉銓營造宣佈倒閉的公函，被欠薪的員工也感嘆迎來最難過的五一勞動節。

承包台北市的萬華青年社宅二期工程的偉銓營造有限公司在今年4月中旬傳出跳票事件，桃園機場第三期航站標得127億的電機工程的東元電機也與偉銓營造有共同承攬標案，偉銓營造因資金調度週轉出現問題，在今年3月31日也傳出跳票事件，員工約有30人沒有領到4月份的薪資，據了解，偉銓營造董事長和公司高層主管利用清明連續假期，將公司所有存款帳戶及帳冊搬空，還陸續變賣公司資產器具換取現金，直至4月30前，董事長及高層主管都「消失」沒有出現。

偉銓營造負責的是東元電機得標的主電機工程標案其中約新台幣60億的土木共同承攬工程，偉銓營造的「倒閉」，東元電機會尋找其他營造廠繼續合作，對三期航站工程不會有影響。圖為桃園機場第三期航站工程。（陳麒全攝）

據該公司沒領到薪資的員工表示，他們在五一勞動節前，還去公司訊問後續問題，沒想到回到公司，竟然看到的就是在變賣、搬空公司資產，甚至會計還問沒領到薪水的員工說，要不要「現在拿3000元，電腦就搬回去」，讓員工當場傻眼，在領不到薪資，繳不出房貸，公司竟然還要我們拿錢出來，公司無預警宣告破產，棄員工不顧的行徑非常惡劣，也感嘆迎來最難過的五一勞動節。

據桃機工程人員表示，由於偉銓營造負責的是東元電機得標的主電機工程標案其中約新台幣60億的土木共同承攬工程，偉銓營造的「破產倒閉」，東元電機會尋找其他營造廠繼續合作，對三期航站工程不會有影響。目前偉銓營造已取得的工程款約新台幣1.2億，據他們側面瞭解，偉銓不止有銀行借貸，還有高利貸欠款，在今年3月31日跳票後，公司經常有討債公司和銀行到公司要錢。

偉銓營造負責的是東元電機得標的主電機工程標案其中約新台幣60億的土木共同承攬工程，偉銓營造的「倒閉」，東元電機會尋找其他營造廠繼續合作，對三期航站工程不會有影響。圖為桃園機場第三期航站工程。（陳麒全攝）

銓營造沒領到薪資的員工指出，東元電機雖然同意接收所有沒領到薪資的員工，但只限定轉到東元電機的偉銓員工，如果不想留任，就要他們自力救濟，為顧全國家形象，所有約20名移工都已經領到積欠的薪資，讓他們這些不想留任的本國勞工，感覺到權益真的還不如外籍移工。

偉銓營造在桃園機場第三期航站中所承攬的是土木建築工程，公司人員包括本國員工及移工約有65人，後續轉任東元電機有15人，不留任的有30人，該公司每個月薪資需要250元到300萬元，被欠薪的員工雖然有聯絡桃園市勞工局，但到現在沒有得到任何善意回應。而且董事長利用4月清明連假期間，公司沒有員工上班，把公司的資產變賣，員工在假期結束4月6日回到公司上班時，要領薪資沒有領到，才發現公司已經有「清空」的動作，董事長及公司總務主管都不見人影。