台鐵員工響應台鐵企業工會發起的「五一不加班」，今（1）日表定列車全部停駛，各地火車站相當冷清。台鐵企業工會理事長陳世杰表示，接下來要看政府是否願意願意坐下來溝通，再來通過條例；如果沒有的話，台鐵同仁若是有更大的動員，例如端午節再一次「合法休假」，工會不排除也不拒絕，「但我也希望不要走到這一步。」

媒體問到，今天活動看起來對工會而言是滿成功的，陳世杰表示，因為知道會造成民眾比較多的困擾，所以很早就告知了。此次台鐵工會也接收到各界比較多的支持，包括日韓的鐵路工會都跨國相挺，陳世杰說，確實如此，在新聞上面也許寫得比較少，但是在網路上工會都有在留意。

5月下旬會面臨《台鐵公司條例》朝野協商，交通部是否有和工會再約溝通的時間？陳世杰說，5月3日之前朝野協商完畢，目前還沒有聽到交通部任何溝通的聯繫，禮拜二台鐵局長有約要跟他談一些事情，但還不清楚回轉達甚麼。

要二三讀了，接下來工會的策略是甚麼？陳世杰說，首先工會要看政府是否有比較良善的回應，是不是願意跟工會坐下來先談，先溝通，再處理；如果沒有的話，如果政府執意要這樣走，他怕同仁的信任度不足，「那同仁要是有更大的動員，我們也不排除，也不拒絕，問題是我也希望不要走到這一步。」

陳世杰說，現在當然是有這樣的聲音出來，就是端午繼續「合法休假」，但他希望不要走到這一步，希望政府能聽到他們的聲音，願意坐下來溝通，把整個完善的條例再通過。他並表示明天班次都會回復正常。