在台灣時間4月30日晚上10點西甲足球聯賽第34輪開踢，皇家馬德里以4：0擊敗西班牙人，提前４輪拿下2021-22年西甲聯賽冠軍，也是他們隊史第35座，截至目前他們的戰績是25勝6和3敗，近5場比賽全勝，展現了王者姿態，而排在第2的是塞維利亞，第3則是巴塞隆納。

𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱. 🏆3️⃣5️⃣

Congrats to the team for the hard work this season and to the fans for the support… We still have other goals! 👀🔥 ¡ 𝗛𝗔𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 ! 🤍 #HalaMadrid #CAMPEON35 #Alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/kzoNEXBEp3 — Karim Benzema (@Benzema) April 30, 2022

此戰羅德里戈(Rodrygo)梅開二度，王牌球星本澤馬(Karim Benzema)也有進球，比賽第33分鐘馬塞羅(Marcelo Vieira)在禁區附近橫傳給羅德里戈，後者於人群中射門成功，率先取得1：0領先，第43分鐘又是羅德里戈表演，馬里亞諾(Mariano Diaz)抄截成功，羅德里戈順勢接球單刀殺入禁區射門，形成2：0領先。

第55分鐘皇馬持續攻勢，卡馬文加(Eduardo Camavinga)抄球後一路往前推進，快到禁區時他往前直傳給阿森修(Marco Asensio)，他在門將面前往左側攻擊，漂亮取得皇馬第3顆進球，隨後他們持續守住局勢沒讓西班牙人跨越城池，第81分鐘小文尼修斯(Vinicius Jr.)於禁區左側橫傳，本澤馬用左腳射門入網，拉開到4：0。

Carlo Ancelotti is the first manager ever to win all of Europe’s top five leagues.



Legend. 👑 pic.twitter.com/Suf1B8J59Y — B/R Football (@brfootball) April 30, 2022

最後皇馬成功奪下比賽勝利，雖然聯賽總共有38輪，但排在第2的塞維利亞僅拿下17勝13和4敗，無緣追上，皇馬提前鎖定本季聯賽金盃，教練安切洛提(Carlo Ancelotti)達成歐洲五大聯賽都獲得冠軍的壯舉。賽後舉行了頒獎儀式，馬塞羅和本澤馬接下冠軍獎盃，全隊興奮慶祝並將教練高高拋起。