五一行動聯盟「抗通膨、要加薪、要職安、保年金」集會記者會1日登場，參加集會勞團高舉紙牌表達訴求。（陳怡誠攝）

年度五一勞動集會活動今(1)日於凱道舉辦，現場千人大喊「抗通膨、 要加薪、要職安、保年金」4大訴求，除要求政府實質基本加薪抗通膨，更呼籲政府正視職災勞工面臨的困境，落實職災保障、改善勞動環境。

全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、全國教師工會總聯合會、工鬥等數十個團體所發起的「五一行動聯盟」今於凱道舉辦保障勞權的集會活動，今年提出「抗通膨、 要加薪、要職安、保年金」4大訴求，要求政府正視廣大勞工的心聲，加速提出改革方案，以改善日益惡化的勞動環境。

五一行動聯盟活動總領隊、全國產業總工會理事長江健興表示，據主計總處統計，去年國人每人每月經常性薪資平均為4萬3211元，但和目前2萬5250元的基本工資差距頗大，今年應把基本工資一次性漲足到2萬8000元，並加速通過「最低工資法」。

去年出現超商大夜店員勤導民眾戴口罩反遭刺死的不幸事件，受害者家屬今日指出，家屬處理後事時發現雇主只給最低160元時薪，更要求經常性加班、調店，勞保投保級距更不到實領薪資的一半，政府亡羊補牢的表面工夫一再體現台灣服務業環境的惡劣。

今年3月苗栗神仙谷才發生劇組拍攝墜谷意外，影視工作者表示，非典型作業者的我們經常工作超時、過勞，職安的缺乏也長年未解，說白了就是結構性殺人，2條人命也無法沒辦法喚醒雇主良知，這樣的惡性循環要到何時？

北市聯醫企業工會指出，疫情下很多第一線醫護不幸染疫，沒想到高層第一時間竟是檢討染疫者，政府當時說醫護人員若染疫將提供最高100萬的補償金，但到頭來很多醫護領到的都不足10萬，醫護不但重回職場被歧視，也看不到政府補償的誠意。

勞動部回應，勞動部已擬具「最低工資法草案」送行政院審查。在最低工資法完成立法前，勞動部依循現行基本工資審議機制，逐年檢討基本工資。今年度勞動部亦將依法召開基本工資審議委員會議，並參酌經社數據及整體社會經濟情勢，審慎決定基本工資之調幅。

此外，將透過監督檢查、輔導、宣導、表揚及補助等多元措施，督促事業單位落實職場安全衛生防災工作，有效降低職業災害發生率。