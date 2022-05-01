路竹蓮霧農場場長樊豫興（左）將蓮霧出口轉內銷，農糧署副署長姚志旺（中）與高雄市農業局長張清榮共同行銷蓮霧。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

過去以外銷加拿大與大陸為主的「郭大哥的蜜蓮霧」，如今在高雄也吃得到了。該農場場長樊豫興說，之前他刻苦研究蓮霧15年，並在12年前成功打入加拿大與大陸市場，他對此蓮霧的口感掛保證。

樊豫興、農糧署副署長姚志旺與高雄市農業局長張清榮1日上午共同到高雄物產館行銷蓮霧。姚志旺表示，「高雄紅蜜蓮霧」12年來都被國際水果貿易商搶購一空，未曾在台灣銷售；每年十月，樹上還沒結果，海外頂級超市就已經下了訂單。

疫情期間，原本盤商要用較低的價格採購，但樊豫興婉拒，並尋求高雄物產館聯手，將原本外銷等級的一貨櫃精品蓮霧賣給國人；經送SGS等單位檢驗，「高雄紅蜜蓮霧」均通過380項農藥檢驗，合乎國內外的標準。

由於高雄六龜就是產蓮霧的重鎮，樊豫興表示，路竹的蓮霧與六龜蓮霧不同，做了創新改革，其特色是紮實、多汁，更爽甜，要栽種此蓮霧並不容易，天氣得適中，太冷或太熱都會影響品質。