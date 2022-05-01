桃園市復興區台七線49.5公里處1日上午11時許有民眾報案疑似看見一名男子從大漢橋下墜落，大溪警分局光華派出所及巴陵消防分隊出動搜救，於下午2時10分發現男子倒臥溪床上，但已經沒有呼吸心跳明顯死亡。警方表示，經查死者為35歲陳姓男子，橋邊遺留他的機車，已通知其家屬前來指認，至於事故發生原因仍需進一步調查。

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