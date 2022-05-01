桃園男墜大漢橋當場慘死 路人目睹全程嚇壞急報警 18:272022/05/01 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園復興台七線男子墜橋死亡警方釐清事故原因。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市復興區台七線49.5公里處1日上午11時許有民眾報案疑似看見一名男子從大漢橋下墜落，大溪警分局光華派出所及巴陵消防分隊出動搜救，於下午2時10分發現男子倒臥溪床上，但已經沒有呼吸心跳明顯死亡。警方表示，經查死者為35歲陳姓男子，橋邊遺留他的機車，已通知其家屬前來指認，至於事故發生原因仍需進一步調查。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 網售偽造打3劑小黃卡 警逮1嫌 跟騷案件恐增2成 警憂人力不足 #台七線 #警方 #巴陵 #桃園復興 #墜橋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鐵鎚襲蔡阿嘎夫婦 男又上網販毒判1年 04:102022/04/26 社會新聞 保母疑施虐 1歲男嬰顱內出血命危 04:102022/04/27 社會新聞 中尉下藥欲性侵女同袍 寢室搜出安毒 04:102022/04/29 社會新聞 屏市光復路拆遷陳抗 爆警民衝突 04:102022/04/27 地方新聞 惡煞拿電擊器噴辣椒水當街押人 左營警逮5嫌 10:252022/04/26 社會 文山森林公園啟用1周 慘淪治安死角 04:102022/04/24 地方新聞 遭質疑非法搜索 汐止警：查緝通緝犯 16:412022/04/27 社會 9旬翁電動車沒電卡路中 大雅警助返家 10:172022/04/29 寶島 警破獲16年老牌半套店淫窟 驚見男客爽做「0.3」連結 13:292022/04/28 社會 詐騙車手趴趴走領贓款 太平警方埋伏逮人 18:062022/04/29 社會 北市男墜河亡追出「逆倫弒母」真相 母遭膠帶纏口鼻陳屍屋內 10:552022/04/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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