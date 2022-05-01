蔡英文總統首度出席中華民國牙醫師公會全國聯合會 40 周年慶。（陳淑娥攝）

中華民國牙醫師公會全國聯合會1日歡慶成立 40 周年，會中宣布捐贈666萬元給中央健康保險署「健保愛心專戶」，拋磚引玉讓人間處處有溫情。蔡英文總統首度出席指出，經過多年努力，加上衛福部長也是牙醫出身，在5月4日牙醫師節當天，衛福部將分別設立口腔健康司及心理健康司，在她執政的第6年把這件事完成。

蔡英文總統指出，在過去多年來，牙醫界積極跟健保署合作，針對醫療資源不足地區或身心障礙者，提供牙醫醫療服務，也因為是牙醫朋友的努力，現在全國醫缺鄉鎮都牙醫醫療進度，身心障礙者的口腔的執行更超過百萬人次，牙醫夥伴的付出令人敬佩，特別是在疫情期間，大家承擔染疫的高風險，在第一線守護國人的口腔健康。

蔡英文說，大家都期待的一件事情就是把心口司解決一下，經過衛服部及全聯會的努力，在她擔任總統任內，把心口司改成口腔健康司及心理健康司，這是一個非常好的發展，在牙醫師節當天，衛服部將分別設立口腔健康司及心理健康司。

蔡英文強調，牙醫師在行政部門有一個專門的司來照顧大家，經過多年的努力，加上衛福部長也是牙醫出身，在執政的第6年，她把這件事完成了，感謝牙醫界的付出，國人的口腔照顧資源會愈來愈豐富。

牙醫師公會全國聯合會理事長陳建志表示，適逢牙醫全聯會40週年，牙醫全聯會第一個站出來，希望透過微薄之力，對社會出一份心力，牙醫師全聯會與各縣市地方公會、本會幹部共同捐贈總金額666萬元予「健保愛心專戶」，以幫助經濟弱勢民眾之就醫，盡一份力。

陳建志表示，2002年起與中央健康保險署共同推動「醫療資源不足地區改善方案」，目前全國共有81個無牙醫鄉，其中35個鄉鎮已有執業醫師，其餘46個鄉鎮透過巡迴醫療方式提供牙醫服務，且從去年開始陸續完成花東23個巡迴點、屏東偏鄉14個巡迴點、澎湖離島白沙及花嶼2個巡廻點、新竹縣1個巡迴點，共完成40個偏鄉及離島全新固定式治療椅設置，未來仍繼續努力，讓偏鄉不再有距離。

陳建志指出，牙醫全聯會於去年10月4日前往總統府拜會蔡英文總統，基於國人口腔健康照護與全面性，再次爭取口腔醫政需要有專責單位，感謝蔡英文總統大力支持，終於成立口腔健康司。