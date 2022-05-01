本土確診數急速飆高，連續四日破萬人，今（1日）綜藝天后利菁發文表示要賣掉家中祖傳的金飾，經過估價後，她忍不住稱太離譜，還鼓吹網友：「家裏有小金飾快賣了吧！」

利菁稍早之前在臉書PO文感嘆全球戰爭動盪、疫情升溫，決定要把保存多年的祖傳金飾賣掉，「但是真的亂得很不好意思出手，還有父親當鎮長時匾額上的字，都不知真假，都舊舊土土的。」

拿去給鑑定師估價後，雖然其中4個戒子只值1000塊，但其他金飾的價值可不得了，利菁不禁驚呼：「其它估完………是…53萬，離譜！」並留言表示這是「意外的幸福」，她也勸網友若家中有小金飾，可趁現在行情不錯賣出。

許多網友見狀，紛紛留言：「哈哈，姐撿到寶」、「哇，好酷唷，匾額的字是黃金」、「恭喜，不錯的收入」、「好想要這種忽然就有50萬的感覺」。

利菁主持功力一流，曾在2008年獲得金鐘獎肯定，但她近期身體狀況不佳，因為十幾年來飽受胃食道逆流、胃酸灼傷聲帶之苦，導致聲音完全沙啞，必須接受治療，由於醫生建議類固醇針直接從脖子注射到聲帶，所以還要透過鼻鏡看針頭位置，讓她怕到不行，但為了將來能唱歌，還是必須忍痛治療。