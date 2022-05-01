全球智慧穿戴裝置領導品牌Garmin，打造彰化首家、全台第16家品牌體驗店-Garmin彰新店，1日正式開幕，門市2層樓近百坪商品展示及活動體驗空間，為全台空間最大。Garmin亞洲區行銷與業務副總林孟垣表示，Garmin彰新店，不僅是品牌首次進駐彰化，更是第一次在門市，打造豐富的運動休閒空間，期望透過這樣的方式，提供在地消費者不同以往的健康生活體驗。

林孟垣強調，他以前曾到過Garmin在國外的旗艦店，如在日本東京、南韓首爾、美國芝加哥、邁阿密及泰國曼谷等，可是沒有一間店，像彰化這間如此豪華、如此漂亮，可見彰化也是運動風氣十分盛行的地方，在台灣中部可說是運動首都，因此，Garmin將全台最大的旗艦店，選在彰化是正確的選擇。

Garmin彰化彰新店坐落於交通便利的金馬路商圈，門市2層樓近百坪商品展示及活動體驗空間，店鋪承襲Garmin一貫高質感設計，以灰黑色系搭配木紋元素，打造時尚簡約，但不失溫度的Cozy風格。

為提供運動休閒愛好者更多元的舒適活動空間，Garmin特別將二樓打造成全台首創多樣化運動休閒體驗空間，設有TACX室內單車訓練台體驗區、跑步機體驗區，及室內運動空間，未來將不定期開設瑜伽等體驗課程，並有更衣室與置物櫃貼心設計，提供消費者免費使用。

門市一樓為產品展示空間，設有觀景座位區，提供免費茶水與咖啡，消費者可擁有更愜意、舒適購物體驗。Garmin彰新店，未來將規劃門口設立自行車架，車友可將門市，作為騎乘訓練或環島的中繼補給站，免費享用補給品。

與會的彰化縣長王惠美，歡迎優質企業選在彰化投資，並表示投資彰化先行卡位，絕對會有很好的獲利，從中友百貨的簽約，到Garmin彰化體驗旗艦店，在在顯示出彰化是藏富於民，彰化是很有實力的，歡迎更多企業前來彰化投資。

為慶祝Garmin彰新店盛大開幕，Garmin特別在開幕當天，祭出來店消費即可享四重開幕優惠。其中，勞動節勞工朋友回饋方案，精選「VENU Sq GPS智慧腕錶音樂版（森林綠）原價7,990元，限時限量優惠價4,888元。

為迎接溫馨5月母親節，時刻守護「她」的健康，Garmin自5日至8日，在全台指定銷售通路，貼心獻上主打全天候監康監測、外型時尚精緻的優惠錶款，且LILY、vivomove系列指針智慧腕錶74折起。