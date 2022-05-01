炎炎夏日將至，想要在社群上曬美照最怕身材不如預期，女性健身房「Curves可爾姿」將於6月1日至7月31日舉辦第一屆「Curves夏日女神打造賽」，祭出最高獎金10萬，總價值60萬獎金及豐富獎品，號召全台民眾一起減脂成金。本（5）月2日起開放報名，5月27日報名截止，所有「享瘦」的女孩們，這次千萬別錯過。

Curves可爾姿台灣執行長林宏遠表示：「擁有完美體態是每個女孩子的夢想，但完美體態看得不只是體重計上的數字而已，關鍵在提升肌肉量和降低體脂率。『Curves夏日女神打造賽』是透過增肌減脂達到健康不復胖的美好體態，我們特別邀請了運動科學教授、體態管理醫師和營養師組成金三角女神助攻團，教導女性朋友健康的飲食觀念與有效的重訓方式，希望透過這個比賽，建立女性對運動與肌肉訓練的重視，學習健康的瘦身方法與正確的觀念，讓各位女神們不僅瘦得美麗，而且瘦得健康！」

Curves為女性打造專屬健身房，透過有氧運動、肌肉訓練及伸展三合一，每次只需要運動30分鐘，即濃縮了一般90分鐘運動的效果，並在液壓式阻力訓練器材幫助下，能有效燃燒500大卡的熱量，不僅達到體態雕塑、減重塑身的燃脂目標，還可輕鬆培養運動習慣。

為期兩個月的「夏日女神打造賽」，將於9月底宣布獲勝名單，並且與國立體院共同合作Curves增肌減脂實驗計畫，並將成果發表於國際學術期刊。藉此拋磚引玉，建立女性對運動與肌肉訓練的重視，學習健康的瘦身方法與正確的觀念。現在加入Curvers健身研究，5月底前可享限時0元入會費方案。