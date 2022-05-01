疫情近期升溫，快篩試劑需求大增，食藥署前晚核准首款韓國唾液快篩試劑輸入。不過，國民黨立委林奕華指出，她4月27日質詢時，衛福部政務次長薛瑞元答詢宣稱沒有唾液快篩廠商申請，想不到4月29日就突然宣布核准，抨擊「民進黨官員在立法院可以公然說謊？」同黨台北市議員徐巧芯今(1日)質疑，衛福部官員在國會公然對立委、人民講了假訊息，「要罰300萬還是要下台？請自己選一個。」

由於獲得核准輸入唾液快篩試劑的福又達生物科技股份有限公司負責人陳燦堅，同時也是高端疫苗的副董事長兼總經理，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨直呼：「怎麼又跟高端有關係？」他強調，當中可能有人謀不臧或弊端，呼籲監察院主動介入調查。

徐巧芯4月29日深夜在臉書貼文指出，根據食藥署官網「專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單」資料，由「福又達生物科技股份有限公司」拔得頭籌，成為國內首件通過核准的家用唾液快篩。徐巧芯表示，根據媒體報導，創辦人陳燦堅就是高端的副董事長兼總經理，「怎麼又是你？」徐巧芯還提到，陳燦堅創辦的「福又達生物科技股份有限公司」持有高端股份比例3.32％。

針對上述質疑，衛福部長陳時中昨日在疫情指揮中心記者會先脫口：「跟高端有關係，那有什麼關係？」並認為它是正常公司，程序、廠商或產品都不分藍綠，而是根據科學依據及法定要求程序來辦，使用上也會參酌專家意見，作為使用方向的規畫。

徐巧芯今再度於臉書發文質疑，根據陳時中的最新說法，福又達在4/15申請、4/19通知補件、4/29核准，林奕華提出質詢是在4/27，薛瑞元這句「沒有廠商申請」就是在說謊，因為不僅4/27前就有廠商申請，更不只有這一家，還有其他4家廠商也有申請，不過他們接到政府要求補件的時間都比福又達更晚，最晚的一家4/28才收到補件通知，當然沒有辦法跟福又達在同一條起跑線上。

徐巧芯強調，自己不是反對唾液快篩，反而是非常支持應儘速進口，才對於政府先前遲遲不開放，又突然火速只給其中一間通過有所疑慮。

她指出，現在事實證明了，衛福部的官員在國會公然對立委、人民講了假的訊息，「要罰300萬還是要下台？請自己選一個。」另外，林奕華這場質詢是4/27，如果不是刻意說謊而是沒有掌握清楚，那麼衛福部是不是當天下午就應該發出新聞稿更正，而不是現在被大家揭穿以後才改口。