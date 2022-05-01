新冠肺炎本土疫情嚴峻延燒到演藝圈也頻傳確診，藝人沈建宏於今年2月當完替代役退伍後，立刻投入接手家人的醫美事業；豈料他因南北奔走而增加染疫風險，幾天前開始有喉嚨痛症狀，昨(30)日快篩也驚覺是兩條線，沈建宏趕緊到馬偕醫院做PCR，今(1)日稍早證實為陽性確診。

沈建宏從替代役退伍後，承接家族事業的醫美診所執行長一職，在新竹本已有一間醫美診所，近來因準備擴點而和投資者南北奔走；沒想到前幾天他開始出現喉嚨痛症狀，昨(4月30日)快篩發現是兩條線（陽性），不過打1922卻沒人接，只好立即親自趕往淡水馬偕醫院做PCR篩檢；他今(1)日稍早也在IG曬出檢測結果簡訊，證實為新冠陽性確診。

沈建宏貼出確診簡訊通知。（摘自臉書、浪LIVE提供）

不少親友粉絲看到他發文證實確診，都擔心地留言問候他：「還好嗎」、「有沒有不舒服」，也紛紛打氣「早日康復，要好好休息，一定很快就好起來的」、「吃得營養一點，有不舒服就準時吃藥」，並祝福沈建宏早日恢復身體健康。

沈建宏透過經紀公司表示，他前幾天有點頭暈、後來喉嚨痛、手麻，懷疑自己會不會中了，昨天快篩就呈陽性，今PCR陽性確診；他目前主要症狀是微發燒、忽冷忽熱、流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛、咳嗽、全身無力、疲倦。雖然他現在一個人住，但近日有接觸媽媽，所以媽媽也會配合居家隔離。經紀公司表示，沈建宏新的戲劇工作會在六月才會開拍，所以沒有影響，目前只有取消綜藝節目錄影的工作。

沈建宏10歲出道，去年3月11日入伍上成功嶺，今年2月才正式退役，退伍後他跨界在新竹投資醫美事業、擔任執行長，最近準備擴點回台北，也跟著投資者四處尋找合適的地方，有可能因此染疫，他昨在臉書上寫著：「快篩陽性，明早要去醫院PCR，打1922完全沒人接。」還開玩笑說傳言染疫後雞雞會變小。

沈建宏出道作品為電視劇《原味的夏天》，並演唱該劇主題曲，正式進入演藝圈，後來出演數部偶像劇，還曾和大S（徐熙媛）在《泡沫之夏》演出姊弟戀；2005年與李岳、肯尼斯組建組合「元氣」，並於隔年發行同名專輯，也演出電影《刺青》，2007年單飛發專輯《半成年》，2009年也曾和陳奕組團「AK」，近年來則赴陸發展，出演多部古裝劇，包括《蘭陵王妃》及《宸汐緣》等。