整體民生消費市場受到疫情影響已歷經三年，尤其餐飲產業的消費行為和消費心理都在默默轉變當中，期待擁有健康無負擔、安心兼具儀式感的用餐感受等健康生活新型態，也反應在消費者餐飲的選擇上。餐飲商用供應業者開元食品表示，今年夏季飲料旺季即將來到，預期氣泡水及無酒精風味調飲的應用會成為趨勢新寵，因而推BOGARI寶嘉麗氣泡水及MONIN麥芽啤酒風味糖漿。

開元食品今年在分析消費者洞察( Consumer Insight ) 數據時，看到「清爽無負擔及破除無聊」的消費心理缺口，主打BOGARI寶嘉麗氣泡水及法國百年MONIN品牌的麥芽啤酒風味糖漿商品，可以同時滿足餐廳、手搖飲料、咖啡廳、甚至居酒屋、酒吧等通路型態的多元飲用消費需求，氣泡水本身無添加糖，飲用清爽無負擔，作為調飲基底的變化性豐富十足，MONIN品牌的麥芽啤酒風味糖漿擁有濃郁的啤酒香氣，可以輕易地製作出各種零酒精但具啤酒風味的類雞尾酒飲品，讓聚餐更添歡樂氛圍，而不用擔心飲酒的負擔。

開元食品專業飲調技師陳雅玲表示，全球疫情影響下，健康無負擔的心理會影響到很多餐飲選擇，而悶得太久期望快樂的氣氛也是重要的關鍵因素，如何透過餐飲產品設計來滿足消費者，就能抓緊今年消費的核心商機。