被男友稱是「固定的、不用錢」，正妹崩潰了！1名女網友日前發現男友手機內藏1張對話截圖，竟是1名女子頻向男友約買春，女子說「怕姐姐服務的不夠好嗎」、「給自己放鬆享受一下」，男友則向對方說「弟弟已有固定的，不用花錢」，該女網友看到對話後，認為男友措詞相當噁心奇怪，內心很崩潰。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前翻看男友的舊手機，發現相簿中有張對話截圖，1名女子說「姐姐有在做兼職，需要約我嗎」，男有則說不需要，還說「弟弟有固定的」，該女子接著又說「怕姐姐服務的不夠好嗎」，男友則說姐姐的服務怎麼會不少，只是他已經有固定的。

女網友日前發現男友被1名援交妹約泡，男友向對方說「已有固定的，不用花錢」，女網友看到對話後相當崩潰。（翻攝自Dcard）

該女子之後還繼續說可以嘗試看看不同人，「適當給自己放鬆，享受一下」，原PO男友則回「可是姐姐要錢，我固定的不用錢」；原PO看到對話後臉綠，她說明知道男友沒有與對方交易，但心裡仍是怪怪的，她試探性詢問男友手機裡有她不知道的事嗎，男友則說沒有。

原PO認為男友說「有固定的」用詞相當奇怪，且還與對方聊了許多、沒有封鎖，讓她心裡很不是滋味；其他網友則留言「他有固定的到底是在講你，還是他有額外固定的，要好好思考一下」、「這哪是約砲，這叫買春了，妳男友只是找理由拒絕她，我覺得他只是覺得自己這樣回很有趣」、「你男朋友把妳當砲友…你還可以接受哦」。