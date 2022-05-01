【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】全台疫情延燒，人口最多的新北市尤其嚴重，尤其板橋區，已經有海山等多所國中、小學陸續宣布停止實體上課，現在又多了一所中山國中。

中山國中 先前已經預防性停課一次，5月1日又宣布5/2至5/4全校預防性停課。

中山國中表示，因為接獲疾管局通知，有個案確診新冠肺炎，而學區鄰近多所國小皆因確診數多而且確診個案班級達到全校停課標準，為有效阻斷傳播鏈，進行預防性停課三天。

中山國中依「新北市高級中等以下學校因應服重特殊傳染性肺炎防疫停課處理流程」，緊急召開防疫小組會議，經教育局同意自5月2日（星期一）起停課至5月4日（星期三）·學校已同步進行微底的清潔消毒。5月5日（星期四）為全校復課日。

配套措施：

1、自我健康管理：停課以全班學生在家學習，並做好自我健康管理為原則：每日測量體溫、睡眠充足、多喝水、勒洗手，注意是否有不適症狀，並儘量避免至公共場所。

2、線上學習事宜：請關注學校網站【停課不停學惠區】。校網公告學校班級課程代碼，學習內容依課表時間登入各班課程Google Classroom查閱資訊。第八節正常線上上課；特殊教育類班級（含身障及資優資源班）皆採線上教學模式辦理。

3、九年級段考原定5/4-5/5，延期1天於5/5（四）-5/6（五）辦理。請於5/2（一）參考校網公告考程時間及相關注意事項。

4、導師關懷：停課不停學的期間，導師將定期追蹤了解學生健康情形，也請家長暢通的聯繫管道，與導師保持密切聯繫。

5、學校消毒清潔：學校持績加強疫情監控及全校衛教宣導及消毒清潔工作。

6、關注校網訊息：停課不停學期間，班級相關訊息都由導師傳達；學校訊息·請親師生上校網查詢關注。