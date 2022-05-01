疫情延燒，台中市1日本土個案新增816例，會府餐會傳播擴大到12人確診，其中，包括2名副市長令狐榮達、黃國榮與5名局長，計有7名官員染疫，市長盧秀燕表示，部分官員確診，市府有完善代理制度，公務不受影響，疫情還在高峰期，大家要做好城市動員的準備。

疫情擴大，府會也有多人染疫，盧秀燕表示，4月26日議會教育文化委員會餐敘共24人，全員篩檢，14人快篩陰性，10人PCR陽性確診，其中包括議員江肇國、王立任，官員則有令狐榮達、文化局長陳佳君、教育局長鄭照新、新聞局長鄭照新。

衛生局長曾梓展指出，4月28日市議會與市府舉行交通地政委員會餐敘，餐會共34人參加，已掌握觀光旅遊局長韓育琪、地政局長吳存金PCR陽性確診，目前疫調進行中。

此外，市議員李中今日也傳出快篩陽性，他說，曾參加教育文化委員會、交通地政委員會兩場餐會，赴醫院進行PCR採驗，正等待檢測結果。

至於近期是否與令狐榮達有接觸？盧秀燕說，她從4月27日開始居家隔離3＋4，依據匡列規定，與令狐榮達在發病日前兩天都未接觸。

盧秀燕表示，台灣是全世界疫情模範生，但疫情從全世界大城市開始大流行，台灣比較晚，但我們也要做好準備，近來新增確診人數增多。台中本土確診新增816例，包含校園群聚74例、職場群聚74例、家庭朋友群聚118例，其中，逢甲大學新增7例、累計123例，

「台灣人情味強大，親朋好友提供物資、關懷慰問」，盧秀燕說，有的市民獨居者，需要獲親友協助較困難，發起互助關懷行動，自動自發關懷與心情上的支持，防疫安全為前提，做好城市動員最佳準備。